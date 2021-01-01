Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan bir sigorta ürünüdür. Bu sigorta ile karşı tarafa verilebilecek maddi ve bedeni zararları güvence altına alınabilir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre; trafik sigortasının her yıl yenilenme koşulu ile yaptırılması zorunludur. Zorunlu trafik sigortası poliçesi yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır. Kasko isteğe bağlı bir sigorta türü iken, trafik sigortası yaptırmak zorunludur. Aslında kasko ile tamamen birbirinden farklıdır: Kasko olası bir kaza durumunda sizin aracınızın hasarlarını karşılarken; trafik sigortası karşı tarafın zararını karşılar. Trafik sigortası ödeme işlemleri sözleşme yenilendiği zaman, yani yılda 1 defa yapılır. Trafik sigortası erteleme gibi bir durum ise söz konusu değildir.

Zorunlu trafik sigortası hesaplama ve sorgulama işlemlerinizi trafik sigortası SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim) aracılığı ile yapabilirsiniz. Bu sayede sorgulama yaparak aktif bir trafik sigortanız olup olmadığı, trafik sigortanızın bitmesine kaç gün kaldığı gibi temel bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.