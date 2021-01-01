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Zorunlu Trafik Sigortası
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Araç maddi hasarlarını kapsar.
Kişi sağlık giderlerini kapsar.
Sakatlanma ve ölüm teminatlarını kapsar.
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Trafik sigortası, trafiğe çıkan bütün motorlu araçlar için yaptırılması zorunlu bir sigorta çeşididir. Devlet tarafından her türlü motorlu araçlar için gerekli kılınan bu sigorta türü, olası bir kaza sonucunda diğer araç ya da üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar için sigorta sahibini güvence altına alır.
Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan bir sigorta ürünüdür. Bu sigorta ile karşı tarafa verilebilecek maddi ve bedeni zararları güvence altına alınabilir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre; trafik sigortasının her yıl yenilenme koşulu ile yaptırılması zorunludur. Zorunlu trafik sigortası poliçesi yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır. Kasko isteğe bağlı bir sigorta türü iken, trafik sigortası yaptırmak zorunludur. Aslında kasko ile tamamen birbirinden farklıdır: Kasko olası bir kaza durumunda sizin aracınızın hasarlarını karşılarken; trafik sigortası karşı tarafın zararını karşılar. Trafik sigortası ödeme işlemleri sözleşme yenilendiği zaman, yani yılda 1 defa yapılır. Trafik sigortası erteleme gibi bir durum ise söz konusu değildir.
Zorunlu trafik sigortası hesaplama ve sorgulama işlemlerinizi trafik sigortası SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim) aracılığı ile yapabilirsiniz. Bu sayede sorgulama yaparak aktif bir trafik sigortanız olup olmadığı, trafik sigortanızın bitmesine kaç gün kaldığı gibi temel bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.
Zorunlu trafik sigortasının genel şartları ve teminatları vardır. Trafik sigortasının teminatlarını şu şekildedir:
Trafik sigortasındaki araç ve kaza başına maddi hasar teminatı, olası bir kaza durumunda karşı tarafa verilen maddi zararı teminat altına alır. Eğer kazada siz kusurlu iseniz ve birden fazla araç zarar gördüyse, olay başı teminatı devreye girer.
Üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içeren teminattır. Kaza nedeniyle mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili diğer giderler ile trafik kazası nedeniyle çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler sağlık gideri teminatı kapsamındadır.
Olası bir kaza durumunda bir kişinin ölümüne sebep olmanız halinde; ölen kişinin defin masrafları ile ölen kişinin geride kalan yakınlarının tazminatını kapsar. Eğer kaza durumunda karşı taraf sakatlandı ise bu bir sakatlanma teminatı olarak adlandırılır. Olası bir sakatlanma teminatı ise karşı tarafın kaza sonucu kısmen ya da tamamen çalışamaz hale gelmesi sonucunda meydana gelecek zararları kapsar.